Nel terzo trimestre di quest'anno sulla piazza economica svizzera sono stati contati 6900 posti liberi in più su base annua (+9,6%). Nel settore secondario il loro numero è rimasto stabile (+0,1%), mentre è aumentato del 12,8% nel terziario.

Il numero totale di posti di lavoro nel terzo trimestre di quest'anno in Svizzera è cresciuto dell'1,3% su base annua raggiungendo, con 5,137 milioni, il valore massimo mai registrato da quando è stata avviata la statistica.

In equivalenti a tempo pieno la crescita è stata più contenuta, dell'1,1%. Le prospettive d'impiego tendono però al ribasso, secondo i dati più recenti pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

L'andamento dell'occupazione complessiva è al rialzo in tutte le "grandi regioni" (ai sensi dell'UST): su base annua, l'occupazione è salita tra lo 0,6% (Espace Mittelland, ossia i cantoni di Berna, Friburgo, Soletta, Neuchâtel e Giura) e il 2,2% (regione del Lemano, che comprende Ginevra, Vaud e Vallese). In Ticino l'evoluzione su dodici mesi è di un +1,1%, come nella Svizzera orientale (Grigioni, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, i due Appenzello e Glarona).

Simultaneamente al Barometro dell'impiego nel terzo trimestre 2019 dell'UST, l'Ufficio di statistica del Canton Ticino pubblica il suo Panorama del mercato del lavoro cantonale, che fornisce paragoni anche a lungo termine. Su base decennale spicca la grossa differenza nell'evoluzione dell'occupazione a tempo pieno e a tempo parziale: la prima è progredita del 4,1%, molto meno della seconda (+33,1%).

Rispetto ai mesi luglio-settembre del 2018, in Ticino l'occupazione a tempo parziale è aumentata del 4,3% ed è invece diminuita dello 0,4% per i posti a tempo pieno.

