Molto lavoro nel fine settimana per la Rega: la Guardia aerea svizzera di soccorso è intervenuta 190 volte, in particolare nei cantoni di Berna e Grigioni, che - complice la meteo favorevole - sono stati presi d'assalto da coloro che praticano sport invernali.

Non sono comunque mancati anche i voli per venire in aiuto a vittime di incidenti stradali o per far fronte a nascite premature, informa la fondazione in un comunicato odierno.

La Rega è arrivata anche fino a Bad Tölz, in Baviera, su richiesta delle autorità tedesche, per salvare due persone trovatesi in difficoltà durante un'escursione con le racchette da neve. L'intervento è stato effettuato di notte calando un soccorritore dall'elicottero con un'imbracatura: operazione assai delicata, perché per l'equipaggio nell'oscurità è difficile valutare le distanze e "leggere" il terreno, spiega il servizio stampa della Rega.

