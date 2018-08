Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 agosto 2018 13.46 02 agosto 2018 - 13:46

Primo agosto intenso per la Rega: nella sola giornata di ieri il servizio di soccorso è intervenuta una cinquantina di volte in tutta la Svizzera. Le difficili condizioni meteo sono alla base degli incidenti occorsi in montagna.

La centrale operativa dell'elisoccorso è stata allarmata ieri in due occasioni a causa di cadute di massi, indica in una nota odierna la Rega.

Una giovane donna è rimasta seriamente ferita dopo essere stata colpita da una pietra nei pressi dell'Alpiglen Oberberg, nell'Oberland bernese. La ragazza è stata portata all'ospedale di Interlaken.

Poco dopo questo intervento, una segnalazione è giunta per una caduta di sassi che ha investito un padre e il figlio piccolo sull'Allmenalp, sopra Kandersteg (BE). I due sono stati medicati sul posto e successivamente elitrasportati all'ospedale più vicino.

A causa dei massicci temporali, la Rega è dovuta intervenire in numerose occasioni per recuperare diversi escursionisti in varie zone della Svizzera, tra cui i Grigioni. Un gruppo di quattro persone è rimasto bloccato nel massiccio del Silvretta, in Prettigovia, ed è stato soccorso da un elicottero della Rega e trasferito a Klosters. Uno smottamento di terreno ha infatti interrotto la strada della Flüela sul versante nord, poco prima del passo.

L'elisoccorso ha poi dovuto portare in salvo tre escursionisti rimasti bloccati nella regione dell'Insenthal (UR). I tre, a causa di un ruscello ingrossatosi dall'intenso temporale, non sono più riusciti a scendere a piedi.

Oltre alle cadute di massi e ai recuperi di escursionisti, la Rega è entrata in azione anche in seguito a incidenti stradali e per velocizzare i soccorsi in caso di problemi cardiovascolari. Nel comunicato, si precisa che quasi un terzo dei cinquanta interventi è dovuto a casi di malattie acute.

