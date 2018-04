Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

È stato un weekend pasquale intenso per gli equipaggi della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega).

Dal Venerdì Santo al Lunedì dell'angelo i suoi elicotteri sono stati chiamati ad intervenire 190 volte, in 14 casi per valanghe, fra cui quella di ieri in Val Lavizzara. L'anno scorso gli interventi di questo periodo erano stati 130.

Durante le festività pasquali del 2018 in totale la Rega ha compiuto in Svizzera e all'estero oltre 200 interventi, precisa in una nota.

