Questo contenuto è stato pubblicato il 9 gennaio 2018 17.09 09 gennaio 2018 - 17:09

Per il 2018 la Reka si attende un aumento dei ricavi del 2-4%.

La Cassa svizzera di viaggio (Reka) ha chiuso il 2017 con un giro d'affari di 651,3 milioni di franchi, il 2,2% in meno dell'anno precedente.

I volumi gestiti dalla divisione principale, Valuta Reka, sono scesi del 2,9% a 611,7 milioni di franchi. In una nota odierna il calo viene spiegato con la diminuzione dei collaboratori (-25'000) presso le aziende che offrono l'acquisto scontato di mezzi di pagamento Reka. Questo canale di vendita rappresenta quasi il 60% del volume totale. Per l'anno in corso la Cassa si attende un ulteriore contrazione dei beneficiari, tuttavia dovrebbe essere possibile compensarli, soprattutto grazie al nuovo prodotto "Reka-Lunch".

Gli affari con i viaggi (Vacanze Reka) hanno generato un fatturato di 39,6 milioni di franchi, pari a un incremento del 9,3%. Ciò grazie a nuovi (o rinnovati) impianti come il Parkhotel Brenscino di Brissago e al buon andamento del villaggio turistico Golfo del Sole in Toscana.

