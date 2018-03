Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 marzo 2018

Il relatore speciale dell'Onu sulla tortura, lo zurighese Nils Melzer, si è rivolto oggi all'Arabia saudita chiedendole di annullare la pena di morte inflitta a un uomo accusato di spionaggio a favore dell'Iran.

Melzer si è detto a Ginevra "preoccupato" per la sua esecuzione imminente. Con sei colleghi, lo svizzero ha chiesto anche a Riad di bloccare la sentenza di morte, confermata alcuni mesi fa, contro una quindicina di altri detenuti con lo stesso capo d'accusa. Queste persone - hanno rilevato - possono essere state vittime di torture durante gli interrogatori e la pena capitale è stata eventualmente pronunciata a seguito di confessioni estorte in queste condizioni.

Melzer e colleghi sottolineano che i fatti per i quali queste persone sono state condannate non rientrano fra "i crimini più gravi" e chiedono una moratoria per la pena capitale, auspicando anche nuovi processi equi per i detenuti in attesa dell'esecuzione.

