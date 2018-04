Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 aprile 2018 21.31 29 aprile 2018 - 21:31

"Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo". Lo ha detto l'ex segretario del Partito democratico (Pd) Matteo Renzi alla trasmissione televisiva "Che tempo che fa".

"Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il Pd ha perso: tocca a Salvini e Di Maio governare. Non possiamo rientrare dalla finestra come un gioco di palazzo" o con decisioni "dei caminetti romani", ha aggiunto Renzi.

"Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Anche per rispetto per chi ci guarda da casa, la gente sennò poi non crede più ala democrazia", ha detto ancora l'ex sindaco di Firenze. "O fanno il governo i populisti" Di Maio e Salvini "che hanno vinto o facciano loro una proposta di riforma costituzionale".

