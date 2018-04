Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 8.22 10 aprile 2018 - 08:22

Segnali di ripresa nel 2017 per Repower.

Dopo anni nelle cifre rosse, Repower torna a generare profitti. Il gruppo energetico grigionese ha infatti chiuso il 2017 con un utile di 20 milioni di franchi. Il fatturato della società è dal canto suo salito da 1,72 a 1,85 miliardi, indica una nota odierna.

"La situazione del mercato è rimasta impegnativa anche nel 2017, sebbene si sia profilato un leggero miglioramento rispetto all'anno precedente", si legge nel comunicato. In un contesto che rimane difficile, Repower giudica buono il risultato finanziario ottenuto.

Lo scorso esercizio è terminato con un risultato operativo Ebit superiore alle attese, pari a 33,8 milioni di franchi contro i 22 milioni del 2016. Sensibile incremento anche per l'Ebitda, aumentato in dodici mesi da 52 a 79 milioni. Sebbene non si possa ancora parlare di ripresa duratura, lo sviluppo economico più stabile ha contribuito soprattutto nel secondo semestre a un buon andamento dei prezzi dell'energia, precisa Repower.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.