Svizzera, nel 2018 addio alle cabine telefoniche 31 dicembre 2017 - 09:15 Quest'anno si chiude in Svizzera un capitolo storico del cosiddetto 'servizio universale': le cabine telefoniche saranno gradualmente smantellate. Decade l'obbligo di averne almeno una per comune. Qualche cabina resterà, specie dove non è disponibile una copertura alternativa. Ma il cambiamento è già evidente nelle opere pubbliche: la nuova, moderna e attrezzata stazione ferroviaria di Lugano -ad esempio- non ha telefoni pubblici. Di 300 'Publifon' presenti in Ticino, non si sa esattamente quanti ne saranno smantellati e in quali mesi dell'anno. Di certo, a fine 2018 ne resteranno una manciata perché, spiega la compagnia telefonica ex-monopolista Swisscom, tutti ormai hanno un telefono in tasca. Dal 2004, il numero di chiamate dalle cabine telefoniche è diminuito del 95%. La cornetta di alcuni apparecchi è alzata due o tre volte l'anno. Pensare che, appena vent'anni fa, i Publifon erano stati dotati di elenco telefonico elettronico e lettore di carte di credito. Quelle recenti consentono pure l'invio di SMS. Sembravano, insomma, destinate a tenere il passo. Invece, resisteranno soltanto in alcune regioni montane e laddove la comunità locale deciderà di preservarle.