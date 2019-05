Retribuzioni in calo nel 2018 per i membri dei Cda svizzeri. I più "viziati" sono stati i 13 membri dell'organo di sorveglianza del fabbricante lucernese di ascensori e scale mobili Schindler (foto d'archivio)

Le retribuzioni dei membri dei consigli d'amministrazione (Cda) delle maggiori aziende svizzere quotate in Borsa sono lievemente diminuite lo scorso anno nel confronto con il 2017.

I più "viziati" sono stati i 13 membri dell'organo di sorveglianza del fabbricante lucernese di ascensori e scale mobili Schindler, i quali si sono portati a casa complessivamente più di 13,9 milioni di franchi.

Stando a un'analisi condotta dall'agenzia Awp presso 26 aziende quotate sul listino SLI che hanno già pubblicato il loro rapporto annuale 2018, gli onorari versati ai presidenti dei Cda sono leggermente aumentati, mentre quelli degli altri membri hanno avuto una tendenza inversa. Questi ultimi hanno percepito in media 356'000 franchi, il 2% in meno del 2017.

Con 3,7 milioni, il presidente del Cda di Schindler Silvio Napoli ha avuto la remunerazione più elevata. Gli altri dodici membri dell'organo hanno ricevuto in media circa 850'000 franchi ciascuno, una somma che supera del 3% quella dell'anno precedente.

Bisogna tuttavia rilevare che questi importi comprendono i salari versati ai cinque amministratori che esercitano una funzione esecutiva, e di conseguenza sono impiegati a tempo pieno da Schindler. Oltre a Silvio Napoli, altre tre persone hanno intascato oltre un milione di franchi: Karl Hofstetter (2,7 milioni, grazie a un bonus di 1,7 milioni), Erich Ammann (2,2 milioni) e Michael Nilles (1,9 milioni).

In seconda posizione si situano i membri del Cda del gestore patrimoniale zurighese Partners Group. Il presidente Steffen Meister si è visto versare 1,9 milioni di franchi, mentre altri tre amministratori - Marcel Erni, Alfred Ganter e Urs Wietlisbach - hanno percepito più di un milione, più precisamente quasi 1,4 milioni. La remunerazione media dei membri, senza contare quella del presidente, si è attestata in media a circa 691'000 franchi, il 6% in meno del 2017.

Le retribuzioni versate agli amministratori delle due grandi banche UBS e Credit Suisse hanno raggiunto un livello paragonabile. I membri del Cda del numero uno del settore hanno guadagnato in media 645'000 franchi, quelli del numero due 635'000. Entrambe le cifre sono in calo rispetto all'anno precedente.

