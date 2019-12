(Keystone)

Ecco una serie di cifre che hanno segnato il 2019: dalle 20 candele sulla torta di compleanno di swissinfo.ch ai 500'000 franchi necessari per far crescere un figlio in Svizzera.

Gennaio

10

L'autore di un assassinio può essere condannato all'ergastolo in Svizzera. Tuttavia, "ergastolo" non significa che il colpevole resterà tutta la vita dietro le sbarre. La libertà condizionale può essere applicata dopo 10 anni di detenzione. Perché la giustizia svizzera è così indulgente rispetto ad altri paesi?

Febbraio

95

In Svizzera, il 95% delle donne allattano al seno i loro bambini. Ma questa pratica è ancora accompagnata da molti pregiudizi e le madri spesso sentono la pressione di chi le circonda.

Marzo

20

Swissinfo.ch festeggia il suo 20° anniversarioLink esterno! Il sito d’informazione ha proseguito il mandato affidato a Radio Svizzera Internazionale, impiegando però strumenti di comunicazione più moderni.

Aprile

14

Molti giovani svizzeri devono scegliere il loro mestiere all'età di 14 anni, prima della fine della scuola dell'obbligo. Tuttavia, gli adolescenti hanno spesso difficoltà a proiettarsi nel loro futuro professionale.

Maggio

1'250'000

Le Ferrovie federali svizzere (FFS) trasportano 1'250'000 persone al giorno. La coesistenza tra viaggiatori va generalmente bene, ma alcuni sono meno tolleranti di altri.



Giugno

14

Il 14 giugno, centinaia di migliaia di donne hanno scioperato e hanno partecipato a manifestazioni in tutta la Svizzera per chiedere una vera parità con gli uomini. La data è stata scelta in riferimento al primo sciopero delle donne del 14 giugno 1991.

Luglio

7'000

La Fête des vignerons (Festa dei viticoltori) si svolge ogni 20-25 anni a Vevey, sulle rive del lago Lemano. Un evento da non perdere, a grandi numeri: 7'000 attori, cantanti e musicisti – soprattutto volontari – un'arena con 20'000 posti a sedere e un budget di 100 milioni di franchi.



Agosto

20

In Svizzera la precarietà è in aumento: il tasso di povertà è passato dal 6,7% nel 2014 all'8,2% nel 2017. Le persone che vivono da sole o in una famiglia monoparentale con figli minori a carico sono tra i gruppi più vulnerabili.

Settembre

955

Gli svizzeri sono campioni dell'innovazione, con 955 brevetti per milione di abitanti depositati l'anno scorso, contro i 332 della Germania e 132 degli Stati Uniti. In una galleria fotografica abbiamo presentato alcune invenzioni svizzere che sono diventate icone del design.

Ottobre

213'000

Gli astronomi svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz hanno condiviso il Premio Nobel per la fisica con il cosmologo James Peebles per il loro lavoro nel promuovere la nostra comprensione dell'universo. I due svizzeri hanno ricevuto circa 213'000 franchi ciascuno. Nel 1995 sono stati i primi ad annunciare la scoperta di un pianeta che orbita attorno ad una stella diversa dal Sole.

Novembre

500'000

L'amore non ha prezzo, si dice. Ma far crescere due figli in Svizzera costa almeno 500'000 franchi.

Dicembre

220

Alcuni Babbo Natale svizzeri seguono ogni anno corsi di aggiornamento per rimanere al top. I corsi di formazione vengono organizzati dalla società St. Nikolaus di Zurigo, che conta 220 volontari.





