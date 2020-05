Oggi pomeriggio alle 16.00 il passo del Klausen, tra Uri e Glarona, verrà riaperto al traffico dopo la chiusura invernale. I lavori di sgombero sulla strada del passo del San Gottardo sono a buon punto e sarà probabilmente percorribile dal 21 maggio.

Il Klausen riapre con un mese di anticipo rispetto all'anno scorso, ha precisato il canton Uri in un comunicato.

Per il passo della Furka (UR/VS) è prevista la riapertura parziale fino a Tiefenbach l'8 maggio, ma la strada sarà interamente percorribile probabilmente solo dal 10 giugno. Per il Susten (UR/BE) la chiusura invernale dovrebbe durare fino al 26 giugno. Anche in questo caso, ci sono buone probabilità che il tratto fino al Sustenbrüggli venga riaperto prima del previsto, il 20 maggio. Le date sono solo indicative e possono variare a seconda delle condizioni meteo.

