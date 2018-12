Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 dicembre 2018 9.55 02 dicembre 2018 - 09:55

Questione di una settimana e la Svizzera sarà avvicinata a Parigi. Lo consentirà dal 9 dicembre, con il nuovo orario ferroviario, la riapertura in Francia della tratta tra Delle e la stazione TGV di Belfort-Montbéliard, appena fuori dal confine elvetico.

La Ville Lumière sarà infatti raggiungibile dal Giura con un solo cambio di treno. "Sarà in questo modo possibile trascorrere un'intera giornata a Parigi, arrivandoci verso le 8.30 del mattino e permettendosi di rientrare anche dopo le 19.00", ha detto a Keystone-ATS David Asséo, delegato ai trasporti del canton Giura. L'inaugurazione della tratta è prevista per il 6 dicembre: la Confederazione sarà rappresentata dal direttore dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) Peter Füglistaler, mentre per la Francia presenzierà la ministra dei trasporti Elisabeth Borne.

La linea Bienne-Delle-Belfort, lunga 100 chilometri, collega il nord della Borgogna-Franca Contea con i cantoni del Giura e di Berna. La novità permetterà di unire il nord-ovest della Svizzera con la rete TGV francese, offrendo numerose ulteriori possibilità di tragitto ai passeggeri.

Come ricordano sul sito internet consacrato alla riapertura del percorso le ferrovie di Stato francesi SNCF, tra Delle e Belfort non transitano più convogli con viaggiatori dal 1992. Nonostante siano avvenuti all'estero, la Confederazione ha partecipato al finanziamento dei lavori, nel quadro di un programma di allacciamento della Svizzera alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, stanziando 27,9 milioni di franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio