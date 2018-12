I ricavati del DVD di ‘Frontaliers disaster’ andranno invece a sostegno di enti e struttureLink esterno che aiutano bambini e ragazzi che, per ragioni diverse, non possono vivere in casa, con la propria famiglia.

Frontaliers Disaster, ecco il DVD (e il finale) 24 dicembre 2018 - 09:45 Una guardia di confine elvetica, un lavoratore frontaliere, i loro quotidiani incontri alla frontiera: sono gli ingredienti dell’ormai più popolare commedia della Svizzera italiana. I cui personaggi, lo scorso anno, hanno girato il primo lungometraggio, ora disponibile in DVD per beneficienza. Con un finale che al cinema mancava. Frontaliere è chi vive in una regione periferica di un Paese e lavora in quello confinante, attraversando la frontiera due volte al giorno. Tra Lombardia/Piemonte e Canton Ticino non è una situazione eccezionale: se ne contano oltre 60'000. Uno scambio che contribuisce allo sviluppo economico della regione ma crea anche tensioni, poiché considerato da molti all’origine di problemi quali il dumping salariale e la disoccupazione. Un fenomeno che ha risvolti politici e sociali. La risata che unisce Qualche anno fa, i comici della Rete Tre della Radio svizzera hanno pensato di mettere in scena questi passaggi quotidiani, con degli sketch che rappresentano i tormentati rapporti fra gli abitanti dei due versanti del confine e giocano sui reciproci pregiudizi. L’idea, si legge sul sito www.rsi.ch/frontaliers, era di suscitare un dibattito, non politico, ma culturale. Di stemperare i toni per tracciare un terreno di incontro tra svizzeri e italiani i quali, a partire dalla lingua, hanno più motivi di unione che di divisione. E così Roberto Bussenghi, residente nell’immaginaria Usmate Carate, attraversa ogni giorno il confine con la sua Panda rossa e viene sempre, puntualmente fermato alla dogana di Bizzarone (che esiste davvero) dall’inflessibile e un po’ goffo Loris J. Bernasconi. Più forti di Star Wars La serie, nata alla radio nel 2006, è sconfinata in video nel 2010, dapprima con apparizioni sporadiche e poi con vere e proprie serie, i cui episodi sono stati pubblicati anche sul web [1a, 2a, 3a stagione] e raccolti in DVD. Dopo una data unica a teatro per il progetto ‘Qui si parla itaGliano’ (2015), i personaggi sono infine approdati al cinema, con un vero lungometraggio, che non è cioè una raccolta di sketch. Intitolato ‘Frontaliers disaster’, diretto da Alberto Meroni, è uscito nella Svizzera italiana a fine 2017 e ha fatto staccare in 4 settimane più del doppio dei biglietti del ‘competitor’ Star Wars. In gennaio è poi uscito in una trentina di sale svizzere a nord delle Alpi. 80 minuti di extra Un film che ha lasciato il pubblico con un finale in bilico: Bernasconi, alla fine, si sposerà? Beh, sì, ma solo in DVD. E il ‘Disaster di matrimonio’ costituisce solo un quarto dei ben 80 minuti di contenuti extra. Il DVD, che dal 12 dicembre è in vendita nelle filiali di una catena di grande distribuzione in Ticino e nelle cancellerie comunali nel Grigioni italiano, da gennaio sarà disponibile anche sul sito shop.rsi.ch. Gli scopi benefici Il successo dei Frontaliers è stato capitalizzato a fini benefici. Grazie al mediometraggio ‘Qui si parla itaGliano’ è stato costituito ad esempio il ‘Fondo per la promozione dell’italiano in Svizzera’, che ha consentito lo svolgimento di un programma estivo di corsi di lingua misto a pratica sportiva, rivolto a ragazzi svizzero tedeschi, francesi e romanci tra i 14 e i 17 anni. I ricavati del DVD di ‘Frontaliers disaster’ andranno invece a sostegno di enti e strutture che aiutano bambini e ragazzi che, per ragioni diverse, non possono vivere in casa, con la propria famiglia.