26 ottobre 2018

Piove sul bagnato, ma in questo caso piovono soldi: il numero dei miliardari del pianeta aumenta sempre più e soprattutto crescono le loro sostanze.

Nel 2017 il patrimonio complessivo detenuto dai super-ricchi ha raggiunto 8900 miliardi di dollari, con una progressione del 19% rispetto all'anno precedente, la più forte mai osservata. Ad incidere è in particolare l'apporto degli imprenditori cinesi.

Nel periodo in esame i miliardari si sono attestati a 2158, in aumento di 179 unità, emerge dal periodico rapporto sul tema pubblicato oggi da UBS e dalla società di consulenza PwC. In media ciascuno di loro ha 63 anni e un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari.

Secondo gli specialisti di UBS dal 1995 l'aumento della ricchezza totale delle persone più ricche del mondo è stato fenomenale: le crisi finanziarie hanno rappresentano solo un freno temporaneo a questo sviluppo. Ventidue anni fa il patrimonio totale dei cosiddetti UHNWI (che nel gergo bancario sta per Ultra high net worth individuals) era infatti ancora limitato a circa mille miliardi di dollari.

"Stiamo vivendo una nuova ondata di imprenditorialità in tutto il mondo", commenta Josef Stadler, responsabile UHNWI presso UBS, il maggiore amministratore patrimoniale del pianeta. "I miliardari creano posti di lavoro e prosperità, ma il loro impatto va ben oltre l'economia: sta emergendo una nuova generazione che vede opportunità per risolvere alcuni dei più grandi problemi ecologici e sociali dell'umanità".

La schiera più folta dei membri dell'esclusivo club risiede tuttora nel Nordamerica: 631 persone (+12%) controllano 3600 miliardi (pure +12%). L'Europa occidentale conta 414 miliardari (+4%), mentre l'insieme della regione Europa, Medio Oriente e Africa presenta 629 individui con 2584 miliardi (+19%).

Asia e Pacifico hanno 814 miliardari (+8%). Fra loro ben 373 sono cinesi (+17%): erano solo 16 nel 2006 e 39 dieci anni or sono. Gli ultra facoltosi dello stato comunista hanno visto le loro sostanze lievitare del 39% nello spazio di un anno, raggiungendo 1120 miliardi.

