Ricercatori bernesi hanno sfatato una delle argomentazioni più comuni contro la responsabilità umana degli attuali cambiamenti climatici, ossia che tali mutamenti ci siano sempre stati.

Gli scienziati osservano che l'attuale aumento della temperatura non è limitato a livello regionale ma è globale ed è molto più repentino rispetto alle epoche precedenti. Un comunicato odierno dell'università di Berna riferisce che due studi effettuati dal team di Raphael Neukom hanno rilevato che negli ultimi due millenni non si sono mai verificate contemporaneamente fluttuazioni climatiche in tutto il mondo. Inoltre la velocità del fenomeno non è mai stata tanto elevata.

In un commento di accompagnamento agli studi - pubblicati nella riviste scientifiche "Nature" e "Nature Geoscience" - il professore di geografia Scott George dell'università del Minnesota (USA) riassume: "La massima comune che il clima cambia sempre è certamente corretta. Ma, anche se risaliamo ai primi giorni dell'impero romano, non possiamo rilevare alcun evento che sia vicino all'intensità e alla vastità del riscaldamento degli ultimi decenni". Inoltre "il clima odierno si distingue per la sincronia globale" dell'evoluzione del fenomeno.

