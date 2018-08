Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 agosto 2018 - 14:53

Tra le 500 aziende al mondo che lo scorso anno hanno più speso per la ricerca e sviluppo (R&S) figurano undici ditte svizzere.

Secondo uno studio della società di consulenza e di revisione EY le imprese elvetiche in questione hanno consacrato in media il 6,6% del loro giro d'affari all'innovazione, una percentuale che - seppure in calo rispetto al 2016 (7,1%) - rappresenta un record nel confronto internazionale.

In termini di "intensità di R&S", ossia il rapporto tra investimenti in tale ambito rispetto al giro d'affari, la Svizzera si piazza al primo posto davanti a Stati Uniti (5,9%), Svezia (4,4%), Germania (4,1%) e Gran Bretagna, si legge nell'analisi. La media globale è del 3,8%.

Da un lato l'elevata "intensità di R&S" delle ditte elvetiche è rallegrante, dall'altra è un segno dell'"immensa pressione" cui sono sottoposte, soprattutto rispetto ai gruppi cinesi con vocazione internazionale che stanno diventando nel giro di poco tempo attori importanti sui mercati internazionali, affermano gli autori dello studio. La Cina si piazza peraltro al nono posto della classifica.

Complessivamente le 500 imprese in questione hanno investito 532 miliardi di euro, il 6% in più dell'anno precedente. Il 65% ha accresciuto le proprie spese rispetto al 2016. Non sorprende che le aziende che hanno dedicato più fondi alla R&S siano quelle attive nel ramo farmaceutico. Dei 23 miliardi di euro investiti in Svizzera 10,2 vanno attribuiti a Roche (che si piazza in ottava posizione) e 8 miliardi a Novartis (12esima).

