Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 17.32 12 febbraio 2018 - 17:32

Per la prima volta è stata vista in diretta la nascita di neuroni a partire da cellule staminali del cervello. L'osservazione, pubblicata sulla rivista Science, si deve al gruppo dell'Università di Zurigo guidato da Sebastian Jessberger.

Il fenomeno, per ora osservato nei topi, fornisce la prima prova concreta della capacità del cervello di autorigenerarsi. Finora si pensava invece che le cellule nervose si formassero tutte nel corso dello sviluppo embrionale. Le osservazioni dimostrano che anche il cervello adulto può formare nuove cellule grazie alla riserva di staminali.

I come ricercatori zurighesi hanno dimostrato che una delle aree dove il processo di rigenerazione dei neuroni ha luogo è l'ippocampo, una parte importante quale archivio dei ricordi e per l'apprendimento.

I ricercatori hanno applicato alle staminali nervose particolari etichette genetiche e utilizzato tecniche di diagnostica per immagini per seguirne in tempo reale - nel corso di mesi - la trasformazione in neuroni e la loro successiva maturazione attraverso una serie di tappe intermedie.

"Ci vorranno ancora molti anni di studi, ma in futuro - ha sottolineato Jessberger - speriamo di imparare a usare le staminali nervose per riparare danni cerebrali, come quelli provocati da malattie neurodegenerative come il Parkinson o l'Alzheimer".

Neuer Inhalt Horizontal Line