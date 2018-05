Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 maggio 2018 7.59 18 maggio 2018 - 07:59

Redditività in aumento per Richemont: il gruppo ginevrino specializzato negli articoli di lusso ha realizzato un utile di 1,22 miliardi di euro (1,44 miliardi di franchi) nell'esercizio 2017/2018 chiusosi, a fine marzo, in rialzo dell'1% rispetto a dodici mesi prima.

Il giro d'affari è cresciuto del 3% a 10,98 miliardi di euro. Se si esclude l'impatto delle acquisizioni eccezionali di stock, le vendite sarebbero progredite del 7%, ha annunciato Richemont in una nota odierna.

Questa "buona performance" riflette la "solida" evoluzione delle vendite di gioielli e di orologi, ha precisato il gruppo ginevrino.

Nella Cina continentale, a Hong Kong, in Corea del Sud e a Macao, si è registrata una crescita delle vendite a due cifre. L'utile operativo Ebit è salito del 5% a 1,84 miliardi di euro durante il periodo in rassegna.

