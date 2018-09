Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

11 settembre 2018

Richieste di asilo in calo anche ad agosto in Svizzera (foto d'archivio)

Sono 1'193 le richieste d'asilo presentate in Svizzera in agosto, il 13,2% in meno (-181 casi) rispetto a luglio. Nel raffronto con agosto dello scorso anno il calo risulta del 29,4% (-497), indica oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Il numero di sbarchi sulle coste italiane è rimasto nel mese in rassegna a livelli molto bassi e anche in Spagna è stata osservata una diminuzione, afferma la SEM in un comunicato, sottolineando che comunque la Svizzera non costituisce la meta principale dei migranti che giungono in Europa.

I principali Paesi di provenienza dei richiedenti asilo sono rimasti l'Eritrea (209 richieste, 51 in meno rispetto a luglio), la Siria (109; -36), l'Afghanistan (99; -16), la Turchia (98; -19) e l'Iraq (74; +2).

La SEM precisa inoltre che ad agosto 509 persone hanno lasciato la Svizzera sotto il controllo delle autorità. La Confederazione ha chiesto agli altri Stati aderenti all'accordo di Dublino di riprendersi 516 richiedenti e ha ricevuto dall'estero 569 domande di presa a carico.

Sessantotto siriani sono stati accolti in Svizzera nel quadro del programma di reinsediamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Nel dicembre 2016 il Consiglio federale ha deciso di dare ospitalità sull'arco di due anni a 2'000 vittime del conflitto siriano. Sino alla fine di agosto ne sono state accolte 1'232.

