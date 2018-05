Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"Due pagine nascoste" del Diario di Anna Frank celano le curiosità e le scoperte sessuali di un'adolescente, dall'arrivo del ciclo ai rapporti tra uomini e donne passando per la prostituzione ma anche per la possibile omosessualità dello zio materno Walter.

A rivelare il contenuto di quelle righe finora inedite del Diario - secondo i media israeliani - è stata la Fondazione Anna Frank che ha ricostruito il testo nascosto, coperto con una carta marrone incollata sulle pagine, grazie ad un lavoro durato due anni, supportato anche dall'uso di alta tecnologia.

Secondo il museo Anna Frank scrisse i testi ricostruiti il 28 settembre del 1942 quando era nascosta ad Amsterdam da tre mesi. In questi si sono 4 barzellette che Anna aveva ascoltato e alcune affermazioni su quello che la stessa ragazzina chiama "materie sessuali".

"Tutti gli uomini, se sono normali vanno con le donne. Donne come queste - è scritto nelle pagine ricostruite secondo la Fondazione - accostano gli uomini nelle strade e poi vanno insieme. A Parigi ci sono grandi case per questo e papà c'è stato. Zio Walter non è normale. Le ragazze vendono questo". Dopo essersi riferita ai "movimenti ritmici" del rapporto sessuale, Anna nota che "l'uomo considera questa convivenza come un piacere ed ha anche desiderio di questo. Anche la donna, ma meno". Una delle barzellette citata da Anna dice: "Sai perchè le ragazze della Werhmacht (l'esercito tedesco, ndr) sono in Olanda? come materasso per i soldati".

"Anna Frank - ha detto Ronald Leopold, direttore esecutivo della Fondazione, citato da Times of Israel - ha scritto sulla sessualità in modo disarmante. Come ogni adolescente anche è lei è curiosa su questo tema. Ne ha scritto in altre pagine rivelate".

