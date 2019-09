Il Consiglio di Stato di Friburgo compie un nuovo tentativo di ristrutturare la cassa pensioni del personale dello Stato. Oggi ha presentato un piano, discusso con le parti sociali, che dovrà essere sottoposto a votazione popolare.

Il risanamento della cassa pensioni è al centro dell'attenzione da molto tempo. La riforma, che interessa 19'000 dipendenti pubblici, prevede il passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi. I sindacati hanno ripetutamente parlato di "furto delle pensioni" e negli scorsi mesi ci sono state diverse azioni di protesta e scioperi di avvertimento.

Il Consiglio di Stato vuole ora limitare le perdite delle prestazioni pensionistiche al 9,5%. L'aliquota contributiva per datori di lavoro e lavoratori aumenterà dell'1% e per i dipendenti è inoltre previsto un aumento salariale dello 0,25%. Per attenuare le conseguenze negative per i funzionari di oltre 45 anni, il governo prevede peraltro di versare un contributo una tantum di 380 milioni di franchi.

In una conferenza stampa odierna il governo cantonale ha definito la riforma una "soluzione equilibrata". Ora la palla passa nel campo del Gran Consiglio, che si pronuncerà in merito nella primavera del 2020, ma la parola finale spetterà al popolo. L'entrata in vigore del nuovo piano di previdenza è prevista per il primo gennaio 2022.

