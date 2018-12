Rifugiati, Filippo Grandi a colloquio con Cassis e Sommaruga

La consigliera federale Simonetta Sommaruga con l'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite Filippo Grandi.

I profughi siriani, il patto Onu sulla migrazione e la Libia sono stati alcuni dei temi affrontati oggi a Berna tra l'Alto commissario per i rifugiati della nazioni Unite, il diplomatico Filippo Grandi, e i consiglieri federali Ignazio Cassis e Simonetta Sommaruga.

Grandi ha anche incontrato la presidente del Consiglio nazionale, Marina Carobbio Guscetti. Durante l'incontro col ministro degli esteri Cassis, i colloqui erano incentrati sulla collaborazione tra la Svizzera e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), il Patto globale sui rifugiati - che la Svizzera non ha firmato, n.d.r - e la situazione dei profughi siriani, indica una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

La consigliera federale Simonetta Sommaruga, responsabile fino al 31 dicembre del Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha in seguito discusso con Grandi della situazione precaria in Libia e in Medio Oriente.

Sommaruga ha ringraziato l'ACNUR per il suo impegno in loco e ha inoltre informato Filippo Grandi della decisione del Consiglio federale di accogliere nel 2019 un gruppo di 800 profughi particolarmente bisognosi di protezione.

