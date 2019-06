La Svizzera e l'ONU lanceranno in dicembre il primo Forum mondiale sui rifugiati.

La Confederazione dovrebbe essere rappresentata dal consigliere federale Ignazio Cassis, hanno affermato diverse fonti all'agenzia Keystone-ATS. Atteso anche il Segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.

Turchia, Germania, Etiopia e Costa Rica parteciperanno all'organizzazione del summit, ha reso noto oggi l'Alto commissariato per i rifugiati (UNHCR). L'incontro, che vedrà la partecipazione di diversi ministri, concretizza il Patto mondiale di New York - lanciato lo scorso dicembre - e ha come scopo quello di rafforzare la risposta internazionale al problema di rifugiati e migrazione.

Secondo le ultime cifre pubblicate la settimana scorsa dall'UNHCR, quasi 26 milioni di persone nel mondo sono rifugiate e il numero di richiedenti asilo ha raggiunto i 3,4 milioni. Il Patto mondiale punta a migliorare la presa a carico di queste persone, estendendo ad esempio il sostegno ai Paesi e alle comunità d'accoglienza. Sarà però necessario anche aumentare il ruolo di Stati terzi.

Oltre ai governi, l'incontro di Ginevra ospiterà organizzazioni internazionali, autorità locali, rappresentanti della società civile e del settore privato. La risposta a tutte queste sfide non può infatti arrivare da un solo attore, ha spiegato l'Alto commissario dell'UNHCR Filippo Grandi.

