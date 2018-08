Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Impiegare rifugiati nelle fattorie, se ben preparati, ha un futuro: è quanto concludono l'Unione svizzera dei contadini (USC) e la Segreteria di stato della migrazione (SEM) al termine di un progetto pilota di tre anni.

Il programma "Lavorare nell'agricoltura", del costo di circa 280'000 franchi, era stato avviato nel 2015 con l'obiettivo di scoprire in quali condizioni quadro i giovani rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente possano trovare più facilmente un lavoro nell'agricoltura.

Oggi USC e SEM affermano che entrambe le parti dovrebbero trarre profitto: i rifugiati possono accedere meglio al mercato del lavoro svizzero e avere un reddito, mentre i contadini hanno una gradita manodopera interna.

Tra il 2015 e il 2017 trenta rifugiati, o persone ammesse provvisoriamente, hanno svolto attività in 17 fattorie per periodi dai tre ai dodici mesi. Ventiquattro hanno concluso la formazione come previsto e 14 hanno ricevuto una proposta di assunzione, accettata da dieci. Altri sette hanno trovato un impiego in un'altra azienda agricola o in un altro settore d'attività.

La maggior parte delle aziende agricole coinvolte e dei partecipanti al progetto si è mostrata soddisfatta. Sono migliorate le competenze linguistiche, ma anche quelle professionali e sociali dei rifugiati. Questi ultimi, dopo il mese di familiarizzazione rimunerato a un tasso ridotto, hanno percepito il salario agricolo minimo di 3200 franchi al mese.

Da questo mese cinque cantoni - Ticino, Berna, Argovia, Neuchâtel e Friburgo - propongono "pretirocini d'integrazione" della durata di un anno nelle scuole di agricoltura come il Centro professionale del verde di Mezzana. Tali "pretirocini" fanno parte di un progetto pilota della SEM che viene svolto a livello nazionale in una ventina di settori professionali. Fino al 2022 ogni anno 800-1000 rifugiati riconosciuti o persone ammesse provvisoriamente vengono preparati a una formazione professionale di base.

