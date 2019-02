Riportare in vita la possibilità data ai futuri coniugi di adottare il doppio cognome. È quanto domanda un'iniziativa parlamentare di Luzi Stamm (UDC/AG) accolta dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) per 17 voti a 7.

Secondo il consigliere nazionale democentrista, l'esperienza dimostra che numerose coppie chiedono agli Uffici dello stato civile di adottare dopo il matrimonio il doppio cognome (vorrebbero dunque che nel futuro nome di famiglia, oltre al proprio nome da nubile o da celibe, figuri anche il nome del partner).

Gli Uffici dello stato civile devono comunicare purtroppo che la variante "doppio cognome" non esiste più. Le persone che si uniscono in matrimonio non hanno altra scelta che adottare l'uno o l'altro cognome. Ciò provoca spesso grosse delusioni.

Queste ultime nascono dal fatto che i genitori che decidono di sposarsi devono constatare che, optando per una delle possibilità restrittive del diritto svizzero, il cognome del futuro figlio non è contenuto in alcun modo nel proprio cognome.

Neuer Inhalt Horizontal Line