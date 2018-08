Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il 98% degli svizzeri ammette l'esistenza del cambiamento climatico. Ma la popolazione è scettica sull'efficacia delle misure da adottare per attenuare il fenomeno, sostenendo semmai l'uso delle energie rinnovabili.

È quanto emerge dall'ultima analisi dell'European Social Survey (ESS), un sondaggio svolto ogni due anni dal 2002 che intende monitorare i cambiamenti sociologici in atto a livello continentale e per il quale sono state interrogate 2000 persone in Svizzera tra il 2016 e il 2017. Lo studio pubblicato oggi confronta l'atteggiamento e le opinioni della popolazione riguardo alla sensibilità ambientale.

Paradossalmente soltanto il 44% degli interrogati pensa che il riscaldamento climatico sia principalmente o interamente imputabile all'attività umana. La maggioranza è tuttavia molto preoccupata dall'aumento delle temperature e oltre il 60% ritiene che questo mutamento avrà un impatto negativo sugli abitanti del Pianeta. Alla domanda su cosa si possa fare per rallentare il fenomeno, la maggioranza (66%) ha risposto che occorre battersi personalmente. Soltanto un terzo (33%) degli intervistati reputa che una riduzione a livello individuale del consumo di energia avrà un effetto.

