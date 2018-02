Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 febbraio 2018 13.26 06 febbraio 2018 - 13:26

La ristrutturazione in corso all'Agenzia telegrafica svizzera (Ats) preoccupa anche il governo grigionese: l'esecutivo si è rivolto con una lettera alla direzione, auspicando che essa tenga conto delle particolari esigenze della Svizzera plurilingue e dei Grigioni.

Nella missiva il governo esprime la propria preoccupazione in merito ai "significativi cambiamenti" in seno all'Ats e alla prevista riduzione dei posti di lavoro, si legge in un comunicato odierno. L'Ats è l'unica agenzia d'informazione nazionale della Svizzera: "nel panorama mediatico in continuo e rapido mutamento del nostro paese, all'agenzia spetta un compito di coesione decisivo tra le regioni e le comunità linguistiche; nelle zone rurali, in misura maggiore rispetto ai centri urbani, i media dipendono da una trasmissione completa, regolare e approfondita di notizie dell'Ats".

Attualmente - prosegue il Consiglio di Stato retico - un numero sempre minore di media può permettersi una propria rete di corrispondenti su tutto il territorio svizzero. Per i Grigioni è quindi particolarmente importante che la redazione regionale dell'Ats con sede a Coira fornisca informazioni su base continua in merito a quanto accade nel cantone a destinazione di tutti i media elvetici.

I servizi dell'Ats sono particolarmente importanti anche per la Svizzera italiana: i resoconti sulla politica federale nonché dalle diverse regioni linguistiche hanno un'importanza fondamentale per la reciproca comprensione culturale tra le regioni. Per la trasmissione di informazioni all'interno dei Grigioni, la nuova offerta dell'Ats in lingua italiana con una propria collaboratrice a Coira risulta molto utile, conclude l'esecutivo.

