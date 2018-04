Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2018 18.07 21 aprile 2018 - 18:07

Via le auto dallo storico Central Park, dopo oltre un secolo: ad annunciare quella che appare come una rivoluzione è stato il sindaco di New York, Bill de Blasio.

"Questo parco non è stato costruito per le auto ma per le persone. Ci sarà un senso di pace e di sicurezza che non c'è mai stato prima", ha osservato il primo cittadino. La misura entrerà in vigore il prossimo 27 giugno. Dall'estate quindi, i 325 ettari di questo polmone verde diventeranno regno esclusivo di pedoni e ciclisti.

Con i suoi 42 milioni di visitatori, Central Park è il parco urbano più gettonato degli Stati Uniti e uno dei più conosciuti del mondo, grazie anche alle sue comparse in numerosi film e telefilm. Aperto nel 1856, fu progettato da Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux a Manhattan, nel cuore della Grande Mela.

