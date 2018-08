Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 20.50 29 agosto 2018 - 20:50

In California gli imputati non potranno più pagare la cauzione per la libertà in attesa del processo (foto rappresentativa d'archivio)

Rivoluzione nel sistema giudiziario degli Stati Uniti: la liberale California diventa il primo Stato americano ad abolire la cauzione in denaro per la libertà degli imputati in attesa di processo.

In questo modo tutti i cittadini saranno davvero uguali davanti alla legge, dato che finora solo i detenuti benestanti potevano permettersi di pagare cifre esose per lasciare provvisoriamente la prigione.

"Oggi la California riforma il suo sistema per la cauzione in modo che ricchi e poveri siano trattati allo stesso modo", ha commentato il governatore Jerry Brown firmando la legge, approvata dal congresso statale la scorsa settimana con 41 sì e 27 no. Entrerà in vigore da ottobre 2019.

La California, spesso capofila delle tendenze più progressiste del Paese, guida anche in questo caso un' ondata di riforme del sistema penale che sta attraversando gli Stati Uniti: altri Stati, tra cui il New Jerey, il New Mexico e il Kentucky, hanno già limitato fortemente il sistema della cauzione, ma mai nessuno finora l'aveva smantellata.

Il principio guida della nuova normativa è che un sospetto sarà valutato sulla base del rischio per la sicurezza pubblica e del pericolo di fuga. "Si passa da un sistema di detenzione preventiva basato sulla ricchezza ad uno incentrato sulla sicurezza pubblica", applaudono i sostenitori della riforma. "Il nostro vecchio sistema di cauzione monetaria era obsoleto, insicuro e iniquo", ha commentato Tani Cantil-Sakauye, chief justice della California che ha collaborato alla redazione del provvedimento.

Ma riserve e critiche serpeggiano tra alcune associazioni, che temono un potere troppo discrezionale dei giudici nel decidere chi può uscire o meno, con possibili abusi e discriminazioni razziali. Essie Justice Group paventa che la riforma potrebbe portare ad "una maggiore e sproporzionata incarcerazione di neri e persone a basso reddito". John Raphling, ricercatore di Hrw, ritiene che la legge rimpiazzi un sistema iniquo con uno potenzialmente peggiore, "dando ai giudici il potere di portare via la libertà in base ad algoritmi e loro scelte soggettive".

In verità la normativa affida al Consiglio giudiziario statale il compito di creare un nuovo sistema di valutazione, classificando i sospetti in tre categorie, in base alla loro storia criminale ed altri criteri oggettivi: basso, medio e alto rischio.

Tra i detrattori della riforma la 'bail bond industry', ossia il settore degli agenti che incassano i loro onorari offrendo garanzie finanziarie per la scarcerazione dell' arrestato e la sua ricomparsa al processo: solo in America anche la cauzione poteva diventare un business.

