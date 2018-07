Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2018 7.30 26 luglio 2018 - 07:30

Roche ha realizzato una solida performance nel primo semestre. Il gigante farmaceutico ha visto le vendite progredire del 7% a 28,1 miliardi di franchi, un importo superiore alle stime degli analisti AWP. La previsioni per l'esercizio in corso sono state alzate.

In crescita anche l'utile, che fa segnare un balzo del 35% a 7,5 miliardi di franchi, si legge in un comunicato odierno della società.

Nel dettaglio, il ramo Pharma ha registrato un incremento del fatturato del 6% (in franchi) a 21,8 miliardi, mentre quello Diagnostics dell'8% a 6,3 miliardi.

"Nel primo semestre le nostre divisioni Pharma e Diagnostics hanno registrato risultati molto buone. Grazie alla forte domanda, che non smette di aumentare, per i nostri nuovi farmaci, siamo sulla buona strada", ha affermato il CEO del gruppo Severin Schwan, citato nella nota.

Visti i risultati incoraggianti, le previsioni per l'esercizio in corso sono state alzate: in caso di valori di cambio costanti il gruppo si aspetta una crescita del fatturato nell'area intermedia degli incrementi ad una cifra.

