La sede di Grenzach, in Germania, dell'azienda farmaceutica Roche è stata oggetto di una perquisizione a metà marzo. Lo ha dichiarato oggi la stessa multinazionale basilese a Keystone-ATS, confermando notizie pubblicate da vari media.

Roche ha anche sottolineato, pur non entrando nei particolari della procedura, di voler cooperare appieno con le autorità germaniche. Stando al "Tages-Anzeiger", la procura di Wuppertal sospetta che un medico tedesco abbia prescritto farmaci di Roche e di altre aziende farmaceutiche in cambio di finanziamenti per sponsorizzare un'organizzazione a lui vicina.

Secondo il giornale, la procura non ha fornito alcuna informazione sull'entità dei pagamenti. Al momento si sta cercando presso Roche colui o colei che avrebbe finanziato il medico. In totale, tre medici e altre tre persone sono oggetto di indagine, come confermato dal procuratore generale Wolf-Tilmann Baumert.

