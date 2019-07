L'UDC non emergerà come il grande perdente delle prossime elezioni federali di ottobre. Lo ha sostenuto oggi il presidente del partito Albert Rösti, che ha invitato la stampa a una gita sull'iconico praticello del Grütli (UR).

Nonostante i risultati negativi a Zurigo e Lucerna, il 51enne bernese non si preoccupa per un'eventuale disfatta. Il presidente del partito ha detto di voler ricaricare le batterie per le imminenti elezioni federali.

Rösti, a causa del regolamento vigente sul prato del Grütli che impedisce di tenere eventi politici, ha espresso le sue opinioni in tutta fretta nei dieci minuti di navigazione da Brunnen (UR) e poi nel corso della breve salita verso il praticello.

Dall'emergenza climatica alle prossime elezioni, senza dimenticare l'accordo quadro con l'Unione europea: "Se lo firmiamo, perderemo la nostra indipendenza", ha ripetuto ai giornalisti presenti, sostenendo più volte che la Svizzera deve tornare a mostrare maggiore resistenza.

Neuer Inhalt Horizontal Line