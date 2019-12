Per la prima volta nella sua storia, la Zecca federale Swissmint dedica una moneta commemorativa a un personaggio contemporaneo: Roger Federer.

Il 23 gennaio ne emetterà una d'argento del valore di 20 franchi con l'effigie del campione di tennis e in maggio una d'oro da 50 franchi.

Ne saranno coniate inizialmente 55'000 esemplari, ed è prevista una prevendita da oggi al 19 dicembre, si legge in una nota odierna. Swissmint ha deciso di onorare Federer non solo per i suoi risultati sportivi e i suoi record, ma anche per il suo impegno in campo sociale, tanto da essere nominato nel 2006, quale primo svizzero, ambasciatore internazionale dell'UNICEF.

