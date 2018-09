Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 settembre 2018 - 20:16

Profughi Rohingya in Bangladesh

La Corte penale internazionale dell'Aja ha dichiarato la sua competenza ad esercitare la giurisdizione sulle accuse di deportazione di appartenenti alla comunità Rohingya dalla Birmania al Bangladesh. Lo si apprende dal sito della Cpi.

La decisione - si precisa - è stata presa a maggioranza durante una udienza preliminare del Tribunale Internazionale.

Nel documento si afferma che, nonostante gli atti coercitivi alla base delle accuse abbiano avuto luogo nel territorio della Birmania (che non aderisce allo Statuto), la Corte più comunque esercitare la propria giurisdizione in quanto un elemento del reato (l'attraversamento della frontiera) è avvenuto in Bangladesh, che è invece Paese aderente.

