Questo contenuto è stato pubblicato il 27 agosto 2018 11.20 27 agosto 2018 - 11:20

L'ONU critica severamente Aung San Suu Kyi per non aver fermato il genocidio dei Rohingya

La leader birmana Aung San Suu Kyi "non ha usato la sua posizione di capo del governo de facto, né la sua autorità morale, per arginare o impedire gli eventi in corso nello stato di Rakhine" contro i Rohingya.

Lo sostiene il rapporto della Missione d'inchiesta indipendente dell'Onu sulla Birmania.

Le autorità civili birmane - si legge nel documento - avevano poco margine, ma "attraverso le loro azioni e omissioni, le autorità civili hanno contribuito alla commissione dei crimini atroci".

