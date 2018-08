Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 agosto 2018

Una drammatica corsa contro il tempo, vista l'imminente stagione dei monsoni.

È quella in atto nei campi profughi in Bangladesh dove un anno fa sono cominciate ad affluire centinaia di migliaia di Rohingya, la minoranza musulmana in fuga dalle violenze nello stato birmano di Rakhine.

In un anno il loro numero nel distretto di Cox's Bazar, in campi affollati e rudimentali, ha raggiunto quota 919'000 e le agenzie delle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie hanno lanciato appelli alla comunità internazionale affinché aumenti l'impegno in favore dei rifugiati e del Bangladesh che li ha accolti.

Amnesty international sottolinea anche che i responsabili delle violenze restano ancora impuniti. L'Unhcr sottolinea che il campo di Kutupalong, che accoglie 600'000 persone, è il campo profughi più grande del mondo. L'Organizzazione mondiale delle migrazioni ha voluto ricordare il grande lavoro fatto per cercare di fornire a tutti i i servizi base, cibo e assistenza sanitaria ed ha ricordato i lavori di consolidamento fatti nei campi per evitare frane.

"Ma ciò non significa che il pericolo sia passato - si precisa - Un'altra stagione ciclonica incombe alla fine di settembre e gravi carenze di finanziamenti minacciano la fornitura di servizi vitali". In questi 12 mesi le équipes di Medici senza frontiere hanno effettuato oltre 656'200 visite mediche in 19 strutture, tra ospedali, ambulatori e cliniche mobili. All'inizio, più della metà dei pazienti venivano curati per lesioni legate alla violenza, ma presto sono emersi altri problemi di salute causati dal sovraffollamento e dalle scarse condizioni igieniche nei campi.

Altro capitolo è quello evidenziato dall'Unicef che segnala il rischio di vedere "una generazione perduta", il mezzo milione di bambini Rohingya che non hanno accesso ad un'istruzione adeguata che li metta in condizione in un futuro di contribuire alla loro comunità, quando sarà possibile rientrare in patria. Inoltre secondo Save the children "un allarmante numero di loro è rimasto orfano per le brutali violenze". Al momento nel campo di Cox's Bazar ci sono più di 6000 bambini Rohingya non accompagnati, che sono senza genitori o adulti di riferimento.

