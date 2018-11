Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 novembre 2018 16.24 20 novembre 2018 - 16:24

Dopo quattro anni i Rolling Stones tornano in concerto negli Stati Uniti.

Dopo quattro anni i Rolling Stones tornano in concerto negli Stati Uniti. Il tour della storica band britannica partirà da Miami in aprile e si concluderà a Chicago a giugno, in totale 13 date.

"È un'emozione suonare negli Stati Uniti" - ha detto Mick Jagger in un comunicato. "L'energia è sempre straordinaria - gli fa eco Keith Richards - ho sempre amato suonare negli States, è un grande pubblico".

I membri dei Rolling Stones sono tutti ultra settantenni ma nessuno di loro pensa ad un abbandono della scena.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano