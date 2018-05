Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

04 maggio 2018 - 20:00

Glencore e Qatar Investment Authority (QIA) hanno revocato l'accordo con la cinese CEFC sulla vendita del 14,16% delle azioni della Rosneft, colosso petrolifero russo. Lo riporta la Tass che cita documenti di Glencore depositati alla borsa di Londra.

"Il Consorzio ha inviato oggi un avviso a CEFC per risolvere l'accordo in conformità con i suoi termini e di conseguenza la vendita proposta non potrà più procedere", si legge. Conseguentemente, i membri del Consorzio procederanno all'acquisizione "diretta" delle quote. A una controllata di QIA andrà così l'intera quota del 14,16% in origine destinata ai cinesi. In tutto QIA possiederà QIA il 18,93% della compagnia russa. Glencore manterrà invece una quota dello 0,57%, pari al suo investimento 'cash' iniziale.

Il Consorzio tra Glencore e Qia era entrato in Rosneft a fine 2016 e Intesa Sanpaolo aveva finanziato l'operazione con un prestito di circa 5,2 miliardi di euro, di cui una parte è stata già restituita.

Fonti vicine all'operazione fanno sapere all'ANSA che a seguito dello scioglimento del consorzio tra Glencore e Qia, Intesa Sanpaolo verrà rimborsata integralmente per la quota rimanente del finanziamento concesso al consorzio stesso per l'acquisizione della partecipazione in Rosneft.

