Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 aprile 2018 12.41 08 aprile 2018 - 12:41

L'azienda di armamenti Ruag controllata dalla Confederazione intende dare l'esempio nella vicenda delle armi fornite alla Russia e per questo intenterà una causa civile contro il proprio dirigente che ha autorizzato la vendita di materiale bellico.

Lo ha dichiarato il presidente della direzione, Urs Breitmeier, ai domenicali Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.