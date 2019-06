Ruag punta ad acquisizioni per circa 500 milioni di franchi con l'obiettivo di potenziare il suo settore spaziale prima di entrare in borsa, nel 2021 o 2022: lo afferma il presidente della direzione Urs Breitmeier in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Reuters.

Negli ultimi anni l'industria spaziale è cambiata notevolmente, con il passaggio dal comparto statale a quello commerciale, e sta crescendo soprattutto negli Stati Uniti, dove miliardari come Elon Musk e Jeff Bezos o il britannico Richard Branson stanno rivoluzionando il settore. "Se vuoi che siano tuoi clienti, devi essere lì", afferma Breitmeier.

SpaceX, l'azienda spaziale privata del fondatore di Tesla Musk, ha ridotto il costo di lancio dei satelliti ricorrendo a razzi riutilizzabili. Il Ceo di Amazon Bezos, fondatore del fabbricante di razzi Blue Origin, ha recentemente presentato i piani per una missione sulla Luna, e alla fine dello scorso anno una navicella spaziale con equipaggio della Virgin Galactic di Branson ha raggiunto lo Spazio. La banca d'affari americana Morgan Stanley stima che l'industria spaziale potrebbe generare 1100 miliardi di dollari di ricavi nel 2040, contro i 350 attuali.

Come noto in marzo il Consiglio federale ha annunciato la decisione di dividere Ruag - gruppo specializzato negli armamenti e nell'aerospazio interamente controllato dalla Confederazione - in due parti, a partire dal 2020: una svizzera, che lavorerà per l'esercito, e una internazionale, che comprenderà comparti che in larga misura saranno venduti. Quest'ultima rimarrà costituita dalle attività aerospaziali e sarà privatizzata, per esempio attraverso un'entrata in borsa.

Stando a quanto indicato da Breitmeier, un interesse per i segmenti in via di cessione è stato mostrato sia dagli ambienti industriali che dal mondo della finanza. In base alle stime di Reuters Ruag potrebbe raggiungere una capitalizzazione borsistica di circa 1 miliardo di franchi. In seguito l'azienda punterà a una crescita organica annua del 4% a un margine operativo a livello Ebitda a due cifre, ha precisato Breitmeier.

