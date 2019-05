Ruag verserà quest'anno 30 milioni di franchi di dividendi alla Confederazione, azionista unico del gruppo specializzato negli armamenti e nell'aerospazio.

Lo ha deciso l'assemblea generale della società tenutasi oggi a Emmen (LU), dove ha sede Ruag Svizzera, alla presenza della consigliera federale Viola Amherd.

In qualità di rappresentante della Confederazione, la ministra della difesa ha approvato la relazione annuale 2018 e il dividendo, ha indicato la società. Il versamento corrisponde al 41% utile netto consolidato ed è di 10 milioni inferiore a quello elargito per l'esercizio 2017.

Il presidente del consiglio di amministrazione Remo Lütolf si è espresso in termini positivi sull'andamento degli affari. "La nuova forte crescita è motivo di soddisfazione", ha detto, stando a quanto riporta un comunicato. "Le commesse in entrata e quelle in portafoglio hanno raggiunto livelli record, ma non siamo soddisfatti della redditività".

Per quanto riguarda l'imminente separazione del gruppo tecnologico, Lütolf ha parlato della più importante trasformazione della storia di Ruag. "Dopo la decisione del Consiglio federale dello scorso 15 marzo i lavori sono avanzati velocemente e sono convinto che con MRO Svizzera avremo il partner ideale per garantire l'armamento dell'esercito svizzero e con RUAG International un fiore all'occhiello elvetico per il settore aerospaziale".

L'esercizio scorso si è chiuso con un fatturato di 2,0 miliardi, un risultato operativo Ebit di 13 milioni e un utile netto di 16 milioni.

Frutto di una completa ristrutturazione delle imprese federali d'armamento, Ruag - il nome sta per RüstungsUnternehmen AktienGesellschaft - è diventata operativa il primo gennaio 1999. Oggi i suoi prodotti e servizi vengono usati per il 56% a scopi civili e per il 44% per finalità militari. Il gruppo è presente in varie località elvetiche (in Ticino ad Agno, Gordola e Lodrino) e in 15 stati in Europa, America e Asia. L'azienda ha oltre 9200 dipendenti.

