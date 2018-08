Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 15.29 30 agosto 2018 - 15:29

Ruag, società controllata dalla Confederazione specializzata nell'armamento e nelle attività aerospaziali, ha accresciuto il giro d'affari dell'1,2% a 953 milioni di franchi nel primo semestre.

L'utile netto è invece calato in un anno del 35,4% a 27 milioni di franchi e quello operativo EBIT del 23,7% a 41 milioni. Sulla redditività hanno pesato la chiusura del sito all'aeroporto di Berna-Belp e costi per la nuova produzione in Ungheria.

Il gruppo è cresciuto principalmente grazie a effetti valutari, che hanno contribuito al fatturato con 25 milioni di franchi. Hanno avuto un effetto positivo anche acquisizioni. A livello organico le vendite sono invece lievemente diminuite, indica un comunicato odierno.

Neuer Inhalt Horizontal Line