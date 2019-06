La Ruag ha chiesto troppi soldi all'Esercito per manutenzione e riparazione di aerei da combattimento ed elicotteri. Secondo un rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) il margine di guadagno si attestava fra 11,6% e 14,6%, ma il massimo consentito era 8%.

Si tratta comunque di una quota nettamente al di sotto del 30-35% indicato dai media nel corso dei mesi passati, si legge in un comunicato odierno del CDF. Nel periodo fra il 2013 e il 2017 Ruag Aviation ha realizzato un fatturato netto di 1,1 miliardi di franchi con il Dipartimento federale della difesa (DDPS).

Nel corso della verifica effettuata dal CDF non è emersa alcuna manipolazione contabile e la fatturazione è da considerarsi conforme alle condizioni di contratto. Per il controllo dei margini di utile effettivi, le stime si sono basate su un'attribuzione dei costi in conformità al principio di causalità, con l'obiettivo di arrivare solo ai costi effettivamente necessari per una prestazione.

Nei calcoli del CDF sono stati effettuati diversi adeguamenti: in caso di importazioni, il gruppo specializzato negli armamenti e nell'aerospazio lasciava nel prezzo anche il supplemento di utile della società estera, mentre per la verifica è stato preso in considerazione solo l'utile dell'azienda elvetica. Erano poi presenti numerosi voci di marketing, compresi air-show internazionali, mentre il CDF ha tenuto conto solo di una piccola parte di esse.

