Questo contenuto è stato pubblicato il 8 settembre 2018 16.07 08 settembre 2018 - 16:07

Google ha rimosso da YouTube un appello a pagamento dell'oppositore russo Alexiei Navalny a scendere in piazza domani contro l'aumento dell'età pensionabile: lo sostiene il braccio destro di Navalny, Leonid Volkov.

Precedentemente, la Commissione elettorale centrale aveva chiesto a Google di cancellare il video perché domenica 9 settembre in Russia si vota per eleggere 26 tra governatori e sindaci e sette deputati della Duma ed è vietata la pubblicità elettorale alla vigilia del voto e nel giorno delle elezioni.

Secondo Navalny però la protesta non ha nulla a che vedere con le elezioni locali. Il dissidente si trova dietro le sbarre, a fine agosto è stato condannato a 30 giorni di reclusione per una protesta anti-Putin che risaliva a sette mesi prima.

Secondo molti osservatori un modo per impedirgli di guidare la manifestazione. Decine di collaboratori di Navalny, otto dei quali solo a Mosca, sono stati fermati nei giorni scorsi per l'organizzazione delle dimostrazioni in programma domani e non autorizzate dai governi locali.

