30 aprile 2018

A Mosca è in corso la manifestazione a sostegno di Telegram organizzata dal partito Libertario.

A viale Sakharov si sono presentate circa 5 mila persone - stando agli attivisti citati da Radio Liberty - e fra di loro c'è anche l'oppositore Alexei Navalni. Tra gli slogan vanno per la maggiore 'Putin ladro' e 'Internet libera'.

Navalni ha sottolineato che è "necessario battersi per il web libero" in Russia e ha chiesto nuovamente ai moscoviti di scendere in piazza il prossimo sabato per protestare contro l'inaugurazione del nuovo mandato presidenziale di Vladimir Putin.

