Questo contenuto è stato pubblicato il 9 maggio 2018 10.04 09 maggio 2018 - 10:04

È iniziata la solenne parata militare del Giorno della Vittoria (Den Pobedy, in russo). Tra gli ospiti presenti in Piazza Rossa c'è il presidente serbo Aleksandr Vucic e anche il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che successivamente incontrerà Vladimir Putin.

In Piazza Rossa sfileranno oltre 13'000 militari per celebrare la vittoria sovietica sulle truppe naziste nella seconda guerra mondiale, che in Russia è meglio nota come Grande Guerra Patriottica. Anche quest'anno la parata sarà una vetrina per i più moderni mezzi bellici russi.

Alla solenne parata in Piazza Rossa per il Giorno della Vittoria partecipa anche un gruppo di ragazzi della IunArmia: l'organizzazione militare-patriottica per giovanissimi e adolescenti voluta dal ministro della Difesa Serghiei Shoigu per inculcare nei giovani valori patriottici attraverso una lettura idealizzata della storia della Russia.

La 'IunArmia' - acronimo formato dalle parole Iunost, gioventù, e Armia, esercito - ricorda in qualche modo i pionieri e il Komsomol di sovietica memoria. Secondo la testata filo-Cremlino Sputnik, fanno parte del movimento oltre 20'000 giovani.

I colloqui tra Putin e il premier israeliano nel frattempo sono molto attesi. Israele ha salutato positivamente la decisione degli Usa di uscire dall'accordo sul nucleare iraniano, avversata invece dalla Russia. Al centro dell'incontro ci sarà probabilmente anche la Siria, dove Israele teme la presenza militare dell'Iran, che sostiene con la Russia il regime di Assad. Ieri sera jet israeliani sarebbero entrati nello spazio aereo siriano per colpire degli obiettivi nella zona di Kisweh, a sud di Damasco.

