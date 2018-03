Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 marzo 2018 14.33 28 marzo 2018 - 14:33

In Russia oggi è giorno di lutto nazionale per la strage di domenica scorsa a Kemerovo, dove un incendio in un centro commerciale ha ucciso almeno 64 persone, tra cui 41 bambini.

I primi funerali di alcune delle 27 vittime finora identificate si sono svolti stamattina nella città siberiana. Ceri, giocattoli e fiori continuano a essere deposti al memoriale improvvisato davanti al centro commerciale 'Zimnyaya Vishnya' devastato dalle fiamme.

Le bandiere sventolano a mezz'asta e un nastro nero compare in sovrimpressione sui canali della tv di Stato. Nel Consiglio della Federazione, i senatori vestivano di nero e all'inizio della sessione di oggi si sono alzati in segno di rispetto verso le vittime.

