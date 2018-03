Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 11.28 27 marzo 2018 - 11:28

KEYSTONE/AP Russian Ministry for Emergency S

Il centro commerciale andato in fiamme.

"L'allarme antincendio del centro commerciale era fuori servizio dal 19 marzo, tuttavia, non sono state prese misure per risolvere la situazione: i rappresentanti dell'amministrazione ne erano a conoscenza ma non hanno preso alcun provvedimento".

Lo ha detto Alexander Bastrykin, il direttore del Comitato Investigativo, in un rapporto presentato al presidente russo Vladimir Putin durante la visita a Kemerovo. Lo riporta Interfax.

