Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 ottobre 2018 10.06 19 ottobre 2018 - 10:06

Un jet militare russo da addestramento L-39 è caduto nelle acque del Mare di Azov ieri sera mentre sorvolava la regione di Krasnodar, in Russia sud-occidentale. Sono in corso le ricerche dei due piloti, che avrebbero fatto in tempo a catapultarsi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano